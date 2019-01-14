Экспрессы в Подмосковье начнут останавливаться на платформе «Верхние Котлы»

Москва, , 11:12 — REGNUM В Москве с 14 января экспрессы начали останавливаться на остановочном пункте «Верхние Котлы» Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщил портал Стройкомплекса Москвы.

Платформу «Верхние Котлы» открыли 25 декабря 2018 года. На ней делают остановку пригородные поезда, а также аэроэкспрессы, следующие между Москвой и аэропортом «Домодедово». Теперь здесь будут останавливаться экспрессы до станций «Барыбино», «Ожерелье» и «Домодедово».

Сообщается, что на платформе созданы условия для маломобильных пассажиров, в том числе есть навигация для людей со слабым зрением и тактильная плитка на платформе. У железнодорожной станции имеется возможность пересадки на поезда Московского центрального кольца (МЦК).

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