С начала января статус «московский врач» получили 142 медработника

Москва, , 11:12 — REGNUM В Москве с начала января 2019 года статус «московский врач» получили ещё 142 медицинских специалистов. Перед этим все доктора прошли оценочные испытания, сообщает «Медвестник».

Столичный Департамент здравоохранения Москвы присвоил статус «московский врач врачам 18 специальностей, в частности, впервые это звание получили врачи-эндоскописты.

По данным на 14 января 2019 года, всего статус «московский врач» имеют около 550 врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, врачам городских больниц и поликлиник, получившим почетный статус «московского врача», дополнительно выплачивают 15 тыс. рублей в месяц. Медики получают особый нагрудный знак.

Напомним, статус «московский врач» был утвержден в апреле 2017 года.

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