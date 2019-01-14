Забор с конфликтом: в Екатеринбурге произошла массовая драка

Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM В Екатеринбурге строительный забор стал поводом для массовой драки. Инцидент произошёл во дворе дома на улице Амундсена, 135, сообщает издание Накануне.Ru.

По информации издания, один из местных застройщиков решил огородить часть парка и расположенного рядом жилого комплекса. Забор начали возводить на детской площадке, которая относится к соседнему дому. Формально, по мнению даже жильцов, со стороны застройщика нарушений нет. Но тем не менее граждане выступили против забора на площадке для детей.

Драка произошла 13 января. Как отмечает один из жителей дома, к гулявшим возле дома женщинам с детьми подошли десять крупных парней и стали их задирать. Мужчины вступились, завязалась драка. Три человека пострадали. Трое нападавших были доставлены в полицию, с них взяли объяснения и отпустили

В УМВД Екатеринбурга журналистам пояснили, что по факту случившегося обе стороны подали в общей сложности шесть заявлений. Идут проверки. А местные жители продолжают борьбу против забора. Правда, не всегда успешно. По их словам, рабочие часто приезжают либо по ночам, либо в те часы, когда большинство взрослых отсутствуют дома.