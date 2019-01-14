Без ограничений: В метро Пекина вскоре станет доступен суточный абонемент

Пекин, , 11:00 — REGNUM Метро Пекина предоставит возможность приобретения суточного абонемента для любителей много ездить на подземке, сообщили в муниципальной комиссии транспорта, передает 14 января газета «Жэньминь жибао».

Столичные транспортные власти в настоящее время разрабатывают новую систему тарифов для метро. Пассажиры пока могут купить лишь билет на одну поездку или же использовать пополняемую карту поездок. Однако, вскоре в метро Пекина появится больше опций, включая суточный абонемент, которого никогда ранее не было в пекинской подземке.

Суточный абонемент будет действовать в течение 24 часов на неограниченное число поездок в метро. Он будет удобен для гостей Пекина и способствовать развитию туризма в китайской столице, считают местные власти. Абонемент будет доступен в формате QR-кода и позволит освободить гостей Пекина от сдачи их карт общественного транспорта перед тем, как покинуть города.

Власти города также планируют ускорить строительство первой фазы Линии 3, второй фазы Линии 15 и Линии 12 в 2109 году, сообщили в комиссии транспорта. Отметим, что в Пекине действует 22 линии метро, а их общая протяженность достигает 636,8 км по состоянию на конец 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекина началась прокладка линий метро до нового аэропорта Дасин в южном пригороде, который должен разгрузить Столичный аэропорт, расположенный в северном пригороде китайской столицы. Аэропорт будет введен в эксплуатацию уже в 2019 году.

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