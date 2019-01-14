Понедельник, 14 Января 2019 года
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Рэпер Soulja представил ещё одну «уникальную» игровую консоль

Общество

На этот раз приставку он скопировал, видимо, с консоли Playstation Vita

Чикаго, США, 14 января 2019, 11:19 — REGNUM  Известный хип-хоп исполнитель Soulja Boy выпустил новую игровую консоль SouljaGame Handheld. Специалисты сообщают, что приставка, представленная на сайте исполнителя, является копией консоли Playstation Vita.

На сайте исполнителя сообщается, что консоль обладает встроенной камерой, памятью на 8 ГБ и продаётся в корпусе трёх цветов. На этом же сайте Soulja продаёт свою «уникальную» версию наушников AirPods, часов Apple Watch и другие устройства.

Soulja ранее продавал китайские консоли с Aliexpress на своём сайте. Однако после угрозы судебного разбирательства от компании Nintendo исполнитель перестал продавать «уникальные» приставки. Компания Sony, в свою очередь, пока никак не отреагировала на продажу консолей SouljaGame Handheld.

Напомним, что на исполнителя обрушился шквал критики и обвинений в «недобросовестном ведении бизнеса» за продажу консолей. На продаже приставок рэпер уже заработал $250 тыс. менее чем за сутки. После этого ряд магазинов отказался распространять продукцию рэпера. Soulja, в свою очередь, обвинил руководителей магазинов в расизме и сказал, что это стало личным оскорблением для него.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпера Soulja раскритиковали за продажу китайских игровых консолей

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