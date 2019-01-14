За год в Алма-Ате создали 60 профсоюзных организаций

Алма-Ата, Казахстан, , 10:56 — REGNUM В 2018 году в Алма-Ате создано 60 первичных профсоюзных организаций и три филиала отраслевых профсоюзов, заявила председатель территориального объединения профсоюзов Алма-Аты Зауреш Умирбаев, сообщает 14 января агентство «Казинформ».

По его словам, в 2018 году в профсоюзы Алма-Аты вступили 11 тыс. работников. В настоящее время их общая численность составляет 200 тыс. В территориальном объединении профсоюзов Алма-Аты добавили, что первичные профсоюзы создаются на базе предприятий и решают проблемы работников на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря по итогам IV конгресса Международной конфедерации профсоюзов (МКП) была принята резолюция о ситуации с трудовыми правами в Казахстане.

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