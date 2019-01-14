В Осло прошла туристическая выставка Reiselivsmessen

Осло, , 10:54 — REGNUM Посол Индонезии в Норвегии Тодунг Мулья Любис заявил, что участие Индонезии в одной из крупнейших туристических выставок Reiselivsmessen, которая прошла в Осло 11−13 января 2019 года, является частью экономической дипломатии страны по привлечению туристов из Норвегии, сообщает Antaranews.

Ответственная за информацию и социальную культуру посольства Индонезии в Осло Нина Эваянти заявила, что посольство сотрудничало с турагентствами, базирующимися в Осло, для распространения информации о стране и ее достопримечательностях, таких как, например, остров Комодо, озеро Тоба, храм Боробудур.

Известно, что туристическую выставку в Осло посетили больше 42 тыс. жителей Норвегии, многие из них выразили стремление посетить Индонезию.

«Настало время уделить больше внимания этому сегменту рынка, который должен быть полностью поддержан правительством и всеми заинтересованными сторонами, учитывая огромный потенциал развития туризма между Индонезией и Норвегией», — заявил посол.

Напомним, по данным Всемирного банка, ВВП Норвегии является одним из самых высоких в мире. Более 60% граждан предпочитают отдыхать за границей, при этом среднестатистический турист из Норвегии тратит на поездку около 4300 долларов США.