Игроки Elite Dangerous отправились в экспедицию на восемь месяцев

Кембридж, Великобритания, , 10:59 — REGNUM В игре Elite Dangerous стартовал ивент под название Distant Worlds 2. В рамках этого события более 10 тыс. игроков отправятся в виртуальное космическое путешествие длительностью восемь месяцев, сообщается на официальном сайте Distant Worlds.

Distant Worlds 2 — экспедиция, пунктом назначения которой станет система Beagle Point. Все игроки, принимающие участие в событии, должно будут добраться до неё и вернуться обратно в систему Pallaeni.

В пути геймеры будут изучать игровой мир, добывать редкие материалы и сражаться с другими пользователями. Путешествие в одну сторону займёт четыре месяца реального времени, ивент оканчивается 10 мая 2019 года.

Напомним, что ранее одного из игроков Elite Dangerous заблокировали в Twitter за стихотворение. Оно было написано в рамках особого мероприятия компании Frontier Developments — пользователям нужно было придумать краткое стихотворение, посвящённое игре. Тим Велленс написал строчки «Розы красные. Фиалки голубые. Таргоид или враг. Я приду убить тебя» (Таргоид — одна из рас вселенной Elite Dangerous). Сервис увидел в этом стихотворении «публикацию угрозы насилия» и заблокировал геймера.

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