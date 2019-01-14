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Рейтинг политиков-предателей составили на Украине

Общество

Кто больше всех подмочил свою репутацию в 2018 году?

Киев, 14 января 2019, 10:19 — REGNUM  Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун оказалась в числе первых «предателей» страны. По мнению журналистов, она сильнее остальных политиков очернила свою репутацию в 2018 году.

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То, что Ульяна Супрун полностью провалила медицинскую реформу и разрушила систему здравоохранения на Украине, поставило её на лидирующую позицию в рейтинге, составленном сотрудники издания Realist. Online на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.

На втором месте — создатель партии «Наши» Евгений Мураев. Ему вменили в вину то, что он покинул ряды другой политической партии, в которой ранее состоял — «За жизнь».

Тройку лидеров замкнул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, выписавший себе премию в 8 млн долларов за победу в споре с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Полученные финансовые средства он сразу перевёл матери в Соединённые Штаты.

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Также среди главных «предателей» Украины оказались первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко и бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, который лишился должности из-за коррупционного скандала.

Как сообщало ИА REGNUM, список «предателей Украины» периодически публикует и скандально известный сайт «Миротворец». Ресурс был создан в 2014 году при поддержке министерства внутренних дел страны, вскоре после государственного переворота на Украине, для преследования врагов киевского режима.

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Политическая жизнь Украины
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