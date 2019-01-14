На севере Китая задержаны 16 мошенников, по чьей вине погиб ребенок

Пекин, , 10:13 — REGNUM Прокуратура города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая подтвердила арест 16 человек, вовлеченных в финансовую пирамиду, использовавшую недостоверную рекламу для обмана тысяч человек, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

В муниципальной прокуратуре отметили, что 16 подозреваемых принадлежат компании Quanjian Nature Medicine Technology Development Co. Ltd. с офисом в Тяньцзине. Компания занималась продажей товаров для здоровья. Все они обвиняются в организации мошеннической схемы. Их жертвы тратили все свое состояние, уверовав в целебные свойства их товаров.

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Китайские власти запустили общенациональную кампанию по борьбе с правонарушениями в области производства и реализации товаров в сфере здравоохранения в декабре 2018 года. Она продлится более трех месяцев. Поводом к тому как раз послужила опасная реклама компании Quanjian привела к гибели ребенка.

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