В московском районе Северный построят культурно-досуговый центр

Москва, , 10:25 — REGNUM На северо-востоке Москвы появится новый культурно-досуговый центр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, общая площадь объекта составит 16 500 квадратных метров.

«Внутри культурно-досугового центра будут два больших зала для выставок, фондохранилище и реставрационный отдел, а также кафе, книжный салон, помещения для кружков, кинозалы, комната матери и ребенка, помещения для настольных игр, зона отдыха с зимним садом, интернет-кафе», — сообщил Кузнецов.

Четырёхэтажный центр расположится вблизи Дмитровского шоссе. На подземных этажах предусмотрен паркинг на 68 машино-мест и гостевая автостоянка на 8 машино-мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию: высадят зелёную зону, проложат пешеходные дорожки и установят лавочки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Автозаводской улице в составе квартала «Парк Легенд» появится многофункциональный комплекс с торговой, выставочной и офисно-административной частью. Жилой район «Парк Легенд» является частью крупного проекта по реорганизации территории бывшего завода им. Лихачева.

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