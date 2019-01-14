В Новосибирской области некому возить детей в школы из отдалённых деревень

Новосибирск, , 10:04 — REGNUM Новосибирской области нужна система подготовки водителей школьных маршрутов. В противном случае регион в скором времени столкнётся с дефицитом кадров, и везти детей из отдалённых деревень в школы будет некому. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания области Сергей Титков («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В нашей области только два учебных заведения готовят водителей школьных маршрутов: в Новосибирске и в Бердске, — уточнил Титков. — Сразу стать водителем автобуса нельзя, надо сначала другие категории получить, потом стаж, а затем уже учиться. Водители ехать на обучение не рвутся, в том числе по финансовым причинам. Вот он должен сюда приехать, например, из Кыштовки. Ему нужны деньги на проезд, питание, проживание. Поэтому сегодня разговор должен идти о программе подготовки водителей школьных маршрутов, как и пассажирского транспорта. Ведь, кстати говоря, с пассажирским транспортом скоро будет та же проблема: водителей нет».

Титков напомнил о недавней ситуации в Барабинском районе, когда один водитель заболел, второй уволился и школьный маршрут «встал». По его мнению, озадачиться этой проблемой — создать систему подготовки водителей школьных маршрутов — должно государство.

Напомним, в 2019 году во всех регионах страны установлен предельный возраст автобусов для перевозки детей — он не должен превышать десяти лет. Ранее Сергей Титков заявлял, что в Новосибирской области переход на новые стандарты должен пройти безболезненно. По его словам, регион заранее готовился к введению новых требований, а новый транспорт для перевозки школьников закупается регулярно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года стали известно, что по решению правительства России для Новосибирской области будут закуплены 45 школьных автобусов. Всего в регионе курсируют около 700 школьных автобусов.