В США женщина на электротележке испугала сотрудников магазина Walmart

Уичито-Фолс, США, , 09:59 — REGNUM В соцсетях обсуждают историю женщины из города Уичито-Фолс (штат Техас, США), которой полиция запретила посещать супермаркет Walmart из-за того, что она каталась на электрической тележке по его парковке и пила вино из банки из-под чипсов. О произошедшем 13 января сообщил портал Dallas News.

https://twitter.com/thecrafttender/status/1084556028769980416

Сотрудники магазина рассказали журналистам, что они вынуждены были попросить помощи у стражей порядка. Это произошло в девять часов утра, до этого женщина развлекалась подобным образом более двух часов. Когда полицейские прибыли на место, они нашли дебоширку в соседнем ресторане и запретили ей посещать супермаркет. Пользователи в соцсетях отметили, что в городке есть ещё два магазина Walmart, так что женщина при желании могла бы развлекаться дальше.

Некоторые заявили, что теперь они всегда будут пить вино в банке от чипсов. Третьи сказали, что они вообще не понимают, что такого произошло, и зачем женщине помешали развлекаться.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в соцсетях раскритиковали женщину, которая разместила на форуме для матерей агрессивную публикацию. Она заявила, что не любит людей, которые чихают в общественных местах. Женщина предложила им «чихать в себя».

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