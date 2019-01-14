Борцы со строительством в Раменках объявили о «первой победе»

Москва, , 10:13 — REGNUM Объединение административно-технических инспекций Москвы приостановило действие ранее выданного ордера на строительные работы по адресу Мичуринский проспект, 30Б. Несмотря на это, застройщик, возможно, продолжает вести работы, рассказали корреспонденту ИА REGNUM жители соседних домов, которые протестуют против возведения объекта.

В предписании ОАТИ от 11 января, со слов активистов, получивших из организации официальный ответ, перечислено несколько нарушений. Например, застройщик вел земляные работы в нарушение условий ордера, ограждение было в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют аварийное освещения и пункт очистки колес. Ко всему прочему инспекторы констатировали, что строители неудовлетворительно убирали прилегающую территорию. По итогам проверки ордер на строительство приостановили до тех пор, пока организация не исправит все нарушения. К тому же инспекция оформляет штраф в отношении организации.

Несмотря общественный резонанс и запрет инспекции, строительные работы, вероятно, не прекращаются, рассказал корреспонденту ИА REGNUM местный житель Сергей, который в числе прочих дежурит у входа на объект. Из-за этого в минувшее воскресенье, 13 января, на объект дважды приезжал наряд полиции.

«Сегодня около 10:30 мы вызвали полицию в связи с проведением шумовых строительных работ. Хотя ОАТИ города Москвы выдал решение о прекращении (временном приостановлении, — прим. ИА REGNUM ) ордера (на строительство, — прим. ИА REGNUM ). В полицию забрали начальника участка строительства по заявлению жителей прилегающих домов. Производили замену заграждения, велись крановые работы, сварочные внутри площадки. Около 14:00 здесь поставили временное ограждение из сеток. Оно упало на проходившую мимо женщину. Женщина вызвала полицию. В ОМВД Раменки, наверное, уже больше 15 заявлений, связанных с работами», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей.

Однако не исключено, что работы эти были связаны с исполнением предписания инспекции. Организация могла устранять выявленные нарушения, что жители, в свою очередь, восприняли как продолжение строительных работ.

Другой дежуривший на месте активист, Дмитрий, назвал предписание ОАТИ первой победой протестующих против строительства жильцов.

«По тому, как здесь ведутся работы, это какое-то наглое попрание всех прав, законов и правил. В ОАТИ сказали, что это просто караул, катастрофа. Но у них нет прав останавливать стройку. Другие органы выдают стандартные отписки: «Есть разрешение на строительство, нарушений мы не рассмотрели». Так было до начала строительства. После начала работ мы написали новые жалобы, сейчас ждем ответов из мэрии, префектуры, стройнадзора», — посетовал собеседник ИА REGNUM.

По его словам, строительство ведут с нарушениями. В ограде из металлической сетки есть дыры, а перекопанная территория со строительным мусором соседствует с детской площадкой, школой и детским садом. Учреждения расположены всего в паре сотен метров от объекта. И на занятия, и с учебы дети идут вдоль ограды, которая того и гляди может обрушиться, считают жители. В доказательство этого Дмитрий провел корреспондента ИА REGNUM к задней части забора, которая ближе всего к детскому саду, и продемонстрировал, что ограда поддается легкому движению руки. Сразу за ней начинается длинная траншея глубиной до метра. Любой школьник на перемене легко отодвинет забор и пролезет поиграть на объекте, нашпигованном острой арматурой и осколками блоков. Остается надеяться, что охранники тщательно следят за территорией и быстро выведут детей наружу. И хорошо, если перед этим ребенок не успеет пораниться. Такие опасения — одна из причин, почему жители круглосуточно дежурят на объекте.

Другим аргументом против строительства жители называют плотную заселенность района, социальные объекты перегружены уже сейчас. Территория, на которой планируют возвести жилой комплекс, по плану должна была пойти под строительство дошкольного образовательного учреждения, пояснил ИА REGNUM Дмитрий.

«Когда мы покупали жилье, здесь по градостроительному плану числилось дошкольное образовательное учреждение. Потом оно «превратилось» каким-то образом в административное здание 4−5 этажей. В 2015—2016 годах провели где-то в Солнцево публичные слушания, про которые здесь никому ничего не сказали. Из жителей никого на слушаниях не было. Приняли решение, что на участке будет жилое строительство неограниченной плотности. Школа и садик уже переполнены, Жители из этих домов вынуждены возить детей на Киевскую, в Солнцево, возить детей в школу и садик. А нам префект говорит: «Вы же видели, что тут будет стройка, знали где покупаете [жилье]». Да, мы знали, что на этом месте будет детский сад или другое дошкольное учреждение. А нам подсовывают огромаднейший жилой комплекс, который перекроет освещение. Это и нагрузка на инфраструктуру, образовательные учреждения», — сообщил мужчина.

На Мичуринском, 30б планируют возвести 17-этажный дом на 427 квартир. С июня жители соседних домов выражают свое недовольство возведением жилого комплекса. Самые серьезные волнения пришлись на новогодние праздники. Тогда из-за шума от строительства жильцы попытались остановить работы. 8 января состоялся народный сход, на котором обсуждали возведение объекта.

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