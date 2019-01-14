Понедельник, 14 Января 2019 года
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Московские власти призвали пересесть на метро из-за снегопада

Общество

В 9:00 по версии сервиса «Яндекс.Пробки» пробки оцениваются в 6 баллов

Москва, 14 января 2019, 09:20 — REGNUM  Добираться на работу жителям Москвы лучше на метро из-за погоды, сообщил 14 января аккаунт Транспортного комплекса столицы в Twitter.

«Доброе утро! За окном — 3 С, а к полудню будет — 2 С. При этом идет снег, который не прекратится в ближайшее время. Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро», — говорится в сообщении.

Также на странице говорится об ухудшающейся дорожной ситуации. Отметим, в 9:00 по версии сервиса «Яндекс.Пробки» она оценивается в 6 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по ряду улиц в Москве ограничено в течение всего 2019 года из-за работ по строительству метро.

Читайте ранее в этом сюжете: Движение по ряду улиц Москвы ограничат на весь год для строительства метро

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Автотранспортные проблемы Москвы
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