В Красноярске начал работу единый контакт-центр Универсиады-2019

Красноярск, , 09:08 — REGNUM Единый контакт-центр XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года начал работу в Красноярске. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета.

Контакт-центр Универсиады-2019 создан для информирования всех желающих о предстоящем международном спортивном событии. Операторы могут предоставить подробные сведения о будущих студенческих играх:

видах спорта, включённых в программу;

расписании тестовых и основных соревнований;

правилах аккредитации и другом.

Также сотрудники контакт-центра расскажут о месте расположения объектов зимней универсиады и о том, как до них добраться. Непосредственно во время студенческих игр у операторов можно будет оперативно узнать результаты соревнований.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.

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