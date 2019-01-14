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Самолёт «Москва — Уфа» дважды безуспешно пытался приземлиться в Башкирии

Общество

Поздно вечером 13 января лайнер, наконец, приземлился

Уфа, 14 января 2019, 08:58 — REGNUM  Выполнявший рейс «Москва — Уфа» аэробус «А-321» дважды совершал вынужденную посадку в Екатеринбурге. Приземлиться в столице Башкирии удалось лишь спустя почти сутки после вылета из Москвы, говорится на сайте аэропорта Уфы.

Прибытия из аэропорта «Шереметьево» рейса N4−279 в Уфе ожидали в 03:20 13 января. Однако из-за сложных метеоусловий посадку совершить не удалось. Самолёт приземлился в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Затем последовала ещё попытка добраться до Уфы, но и она оказалась безуспешной.

На время пребывания в Екатеринбурге пассажиров разместили в гостинице. В 23:12 по местному времени 13 января лайнер приземлился в аэропорту Уфы.

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Авиапроисшествия
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