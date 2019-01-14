В Судане в ходе акций протеста погибли 24 человека — СМИ

Хартум, , 08:54 — REGNUM Правоохранительные органы Судана применили слезоточивый газ для разгона акций протеста в столице государства городе Хартум, сообщает 14 января Al Jazeera.

Протесты в стране продолжаются с 19 декабря, причиной недовольства жителей является рост цен на хлеб. Экономические требования быстро сменились политическими — манифестанты выступают за отставку президента страны Омара аль-Башира.

В ходе акций протеста, по данным правительства, погибли 24 человека. Однако правозащитные организации доводят эту цифру до 40 человек.

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