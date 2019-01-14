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В Казахстане планируют открыть центры обслуживания молодежи

Общество

В новых центрах молодые люди смогут получить необходимую консультацию

Алма-Ата, Казахстан, 14 января 2019, 08:50 — REGNUM  В Алма-Атинской области Казахстана планируют открыть 20 центров обслуживания молодежи, заявил аким (глава) региона Амандык Баталов на встрече с молодежью, сообщили 14 января в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Атинской области.

Глава региона отметил, что в 2019 году во всех городах и районных центрах республики планируют открыть центры обслуживания молодежи.

По его словам, в новых центрах молодые люди смогут получить необходимые услуги, консультации по обучению, трудоустройству и проводить досуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи. По всей стране реализуются различные проекты, направленные на поддержку молодежи и реализацию государственной молодежной политики.

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Политическая жизнь Казахстана
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