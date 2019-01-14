Уменьшенные дорожные знаки установят ещё на 37 улицах Москвы

Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве продолжается установка уменьшенных дорожных знаков. В ближайшее время их установят еще на 37 улицах столицы, сообщается на портале мэра Москвы.

Так, мини-указатели появятся на улице Арбат, в Арбатскиом, Денежном, Калошином переулке и др. Отмечается, что уменьшенные дорожные знаки устанавливаются для удобства пешеходов и водителей.

Мини-указатель имеет размер 40 на 40 см или 50 на 50 см, вместо стандартных указателей 70 на 70 см. Стандартные знаки после демонтажа не выбрасывают, а продолжают использовать: на крупных магистралях.

В течение 2019 года перечень адресов, где появятся мини-указатели, будет расширяться.

Читайте также: В Москве очередной эксперимент, теперь по сокращению дорожных знаков

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уменьшенные дорожные знаки начали устанавливать в Москве в 2017 году, они появились на 120 столичных улицах.

На эту тему: Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве к концу января