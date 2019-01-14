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Уменьшенные дорожные знаки установят ещё на 37 улицах Москвы

Общество

Мини-указатели уже установлены на 120 столичных улицах

Уменьшенные дорожные знаки установят ещё на 37 улицах Москвы
Засада

Москва, 14 января 2019, 08:45 — REGNUM  В Москве продолжается установка уменьшенных дорожных знаков. В ближайшее время их установят еще на 37 улицах столицы, сообщается на портале мэра Москвы.

Так, мини-указатели появятся на улице Арбат, в Арбатскиом, Денежном, Калошином переулке и др. Отмечается, что уменьшенные дорожные знаки устанавливаются для удобства пешеходов и водителей.

Мини-указатель имеет размер 40 на 40 см или 50 на 50 см, вместо стандартных указателей 70 на 70 см. Стандартные знаки после демонтажа не выбрасывают, а продолжают использовать: на крупных магистралях.

В течение 2019 года перечень адресов, где появятся мини-указатели, будет расширяться.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уменьшенные дорожные знаки начали устанавливать в Москве в 2017 году, они появились на 120 столичных улицах.

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