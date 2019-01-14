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В Египте студентку исключили из университета за объятия с мужчиной — СМИ

Общество

Египетское общество, где преобладают мусульмане, очень консервативно

Каир, 14 января 2019, 08:40 — REGNUM  Руководство Египетского университета Аль-Азхар 13 января приняло решение об исключении студентки после обнаружения видео, на котором она обнимает своего однокурсника. Студентку обвиняют в нанесении ущерба репутации университета, сообщает Daily Monitor Uganda.

Видео, которое появилось в сети интернет ранее в этом году, показывает молодого человека с букетом цветов. Он встает на колено перед девушкой, а затем девушка обнимает его, сцена показывает предложение руки и сердца.

Дисциплинарный совет университета Аль-Азхар 12 января принял решение исключить девушку. Представитель университета Ахмед Зари заявил, что видео вызвало «публичный отклик» и показало в «порочном свете» университет Аль-Азхар, в котором мужчины и женщины обучаются строго раздельно. Он добавил, что объятия между неженатыми мужчиной и женщиной оскверняют «ценности и принципы общества».

Молодой человек может также подвергнуться дисциплинарным санкциям, отметил Зари. Он также сказал, что девушка имеет право опротестовать решение.

В Египте большинство жителей — мусульмане, общество очень консервативно. Например, в 2017 году певица была приговорена в двум годам тюремного заключения за видео, якобы пропагандирующее распущенность. После апелляции ее срок сократили до года.

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