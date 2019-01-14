Врачи призвали молиться за раненого мэра Гданьска Адамовича

Гданьск, Польша, , 08:25 — REGNUM Врачи опасаются за жизнь перенесшего покушение мэра польского города Гданьск Павла Адамовича, передает канал TVN24.

В ночь на 14 января в 2:25 по местному времени медики завершили операцию и появились перед телекамерами.

«Пациент жив, хотя его состояние очень, очень тяжелое. Операция длилась пять часов», — сказал доктор Томаш Стефаняк, директор по вопросам здравоохранения Университетского клинического центра.

«Раны очень серьезные. Тяжелая рана сердца, рана диафрагмы, ранения органов брюшной полости. Ближайшие часы всё решат, — рассказал доктор. — Я прошу вас поддержать пациента и молиться за него».

Заместитель мэра Гданьска Александра Дулкевич сообщила, что желающие могут стать донорами крови для Адамовича и прийти на станции переливания крови утром.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на мэра Гданьска было совершено вечером 13 января во время публичного благотворительного мероприятия. Пробравшийся на сцену и атаковавший 53-летнего Адамовича злоумышленник задержан полицией.

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