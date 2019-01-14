40 преподавателей из Казахстана посетят лучшие университеты Турции — СМИ

Астана, , 08:14 — REGNUM Преподаватели из Туркестанской области Казахстана направлены на повышение квалификации в Стамбул, передает 14 января телеканал «Хабар 24».

В рамках поездки 40 учителей посетят лучшие университеты Турции и лекции ведущих профессоров. Поездка была инициирована акиматом (администрацией) Туркестанской области Казахстана.

Основной целью визита является обмен опытом между преподавателями, а также развитие отношений между Казахстаном и Турцией в области образования и науки.

Отметим, в 2018 году в университетах Турции прошли подготовку около 150 преподавателей из Казахстана.

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