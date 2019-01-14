Котлеты из кижуча с опасными бактериями выявили в Приморье

Владивосток, , 08:07 — REGNUM В Приморском крае производитель продуктов питания из рыбы грубо нарушил технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Как сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, нарушения были выявлены в ходе проверки.

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Пробы от партии общим весом в 60 кг были отобраны государственным инспектором Россельхознадзора в присутствии производителя — индивидуального предпринимателя. Микробиологическое исследование показало, что в полуфабрикате содержится опасная бактерия — листерия, являющаяся возбудителем смертельно опасного заболевания человека листериоза.

«Это свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на производстве», — пояснили в ведомстве.

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Информация о нарушениях уже внесена в государственные информационные системы «Веста» и «Сирано». Кроме того, управление Россельхознадзора направит в Федеральную службу по аккредитации информационное письмо об отзыве декларации на серийный выпуск продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Приморская межобластная ветеринарная лаборатория управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области провела свыше 31,1 тыс. исследований рыбы и морепродуктов на содержание в них ртути и других тяжёлых металлов. Несоответствия предельно допустимых значений уровня содержания наиболее опасных металлов — ртути, кадмия, свинца и мышьяка — были выявлены в 29 случаях. Всего на исследование было направлено порядка 800 тысяч тонн, почти 357 тонн из которых оказались с превышенным содержанием тяжёлых металлов.

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