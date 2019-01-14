Суд в Казахстане вынес приговор главе Иртышской инспекции

Семипалатинск, Казахстан, , 07:56 — REGNUM Руководитель Иртышской бассейновой инспекции по регулированию, использованию и охране водных ресурсов Семипалатинска приговорен к двум годам ограничения свободы за ненормативный сброс воды на Шульбинской ГЭС, заявила председатель городского суда №2 Жанат Абенова, сообщает 14 января агентство «КазТАГ».

В суде уточнили, что руководителю инспекции было предъявлено обвинение в халатности. Подозреваемый был оправдан в суде первой инстанции, но в апелляционном порядке его осудили на два года ограничения свободы с лишением права занимать руководящие посты на три года.

Напомним, в результате сброса воды на Шульбинской ГЭС в марте 2018 года произошло затопление 280 жилых домов, 500 придворовых построек и около 400 домов дачного массива.

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