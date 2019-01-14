Москвичам стали доступны более 50 цифровых телеканалов

Москва, , 07:51 — REGNUM В Москве с 1 января 2019 года стали доступно более 50 цифровых каналов. Такая возможность появилась у абонентов крупнейших московских операторов кабельного телевидения, сообщается на портале мэра Москвы.

Пользователей эфирного телевещания нововведение не коснется. Москвичи сохранят доступ к 20 цифровым телеканалам.

На сегодняшний день к кабельному телевидению подключено около 99% квартир в Москве. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают около 0,4% жителей столицы.

Напомним, цифровое эфирное телевещание в январе 2019 года запустят по всей России. Отключение аналогового эфирного сигнала будет проходить поэтапно. В Москве аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года.

Подробнее: Россия переходит на цифровое ТВ

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года Минкомсвязи РФ утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных телеканалов для перехода на цифровое ТВ. Отключение будет происходить с января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня).

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