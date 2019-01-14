Певица Светлана Лобода поскандалила в аэропорту «Шереметьево»

Москва, , 07:46 — REGNUM Украинская певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту «Шереметьево». Исполнительница оказалась недовольна качеством обслуживания VIP-гостей.

Инцидент произошёл 13 января и попал на видео, которое опубликовал портал «Клопс». Как выяснилось, после прилёта в аэропорт Москвы певицу и телеведущую должны были встретить сотрудники воздушной гавани, чтобы проводить до VIP-зала. Однако этого не произошло. Лобода молчать не стала и высказала всё своё возмущение персоналу аэропорта.

«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Я хочу, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно», — заявила певица.

Видео опубликовано: Клопс. Ru

При этом она отметила, что сотрудники аэропорта не сделали «всё возможное, чтобы ей было комфортно». Также исполнительница пообещала обратиться к знакомым, чтобы разобраться в ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в скандальную историю попал российский актёр Алексей Панин. Он устроил дебош в самолёте Симферополь-Москва, из-за чего пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета. Сообщалось, что актёр находился в нетрезвом состоянии, разгуливал по салону и не слушался членов экипажа, пытавшихся усмирить его. Сам же актёр позднее сообщил, что никакого дебоша не было. Просто он с дочерью решил остаться в Симферополе по «своим причинам».

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