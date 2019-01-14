На юго-западе Китая в рамках трех спецопераций изъято 140 кг наркотиков

Пекин, , 07:36 — REGNUM Полиция провинции Юньнань сообщила об задержании в рамках трех разных спецопераций семи подозреваемых, у которых при себе находилось 140,8 кг наркотиков, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Аресты проводились с 9 декабря 2018 года по 3 января 2019, сообщили в Бюро общественной безопасности города Баошань провинции Юньнань. Как стало известно, 9 декабря полиция изъяла 104 кг метамфетамина после того, как остановила грузовик близ аэропорта города Цзиньхун. Двое подозреваемых были задержаны.

Водитель был арестован после того, как полиция обнаружила шесть килограммов опиума в автомобиле 30 декабря в городе Тэнчун. Следуя по наводке, которую дал водитель, еще двое были арестованы в связи с торговлей наркотиками. Затем, 3 января правоохранители поймали двух обвиняемых в городе Баошань, у которых при себе было 26,21 кг героина. Дальнейшее расследование по всем трем эпизодам продолжается.

Отметим, что провинция Юньнань является передовой борьбы китайских властей с незаконным оборотом наркотиков. Регион граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

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