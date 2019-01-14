Стоит ли делать прививки взрослым и детям – опрос

Москва, , 07:34 — REGNUM Почти половина жителей России (45%) уверены, что прививки следует делать всем детям в обязательном порядке, 32% считают, что решение должны принимать родители. 7% опрошенных категорически против любых прививок детям. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

58% респондентов знают, что некоторые прививки, которые делаются в детстве (от кори, столбняка, гепатита B, туберкулёза), надо повторять и во взрослом возрасте. 37% говорят, что повторяли детские прививки.

По мнению 33% опрошенных, отечественные вакцины для прививок в целом лучше и эффективнее, чем импортные. 18% придерживаются противоположного мнения. 16% думают, что иногда лучше отечественные, а иногда — импортные.

В профилактическую силу прививок от гриппа верят 45% участников опроса; 34% — не верят, 21% с позицией не определились. 30% граждан РФ сделали прививку от гриппа, 17% утверждают, что прививаются от гриппа ежегодно.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 2 сентября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года прививки от гриппа сделала почти треть граждан России. Это более чем 43,8 млн человек.

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