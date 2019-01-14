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В школьную программу Казахстана планируют внедрить сборку кубика Рубика

Общество

Скоростная сборка кубика Рубика развивает логическое и арифметическое мышление

Астана, 14 января 2019, 07:22 — REGNUM  Министерство образования и науки Казахстана планируется внедрить в школьную программу скоростную сборку кубика Рубика, заявил глава Казахстанской федерации спидкубинга (KSF) Арман Машимов, сообщает 14 января агентство «КазТАГ».

Глава федерации отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о массовом внедрении спидкубинга в качестве дополнительного образования в школьной программе.

Машимов добавил, что скоростная сборка кубика Рубика развивает логическое и арифметическое мышление детей.

Отметим, с 5 по 6 января в Актобе прошел турнир по спидкубингу. Участники турнира установили восемь национальных рекордов. В соревнованиях принял участие 51 человек из восьми городов Казахстана.

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