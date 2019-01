В Кемерове вновь объявлен режим «чёрного неба»

Кемерово, , 07:15 — REGNUM В Кемерове на сегодня, 14 января, объявлен режим «чёрного неба». Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, способствующими накоплению вредных примесей в воздухе, пояснили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

Предприятиям города рекомендовано сократить выбросы. Отмечается, что режим был введён в 18:00 (время местное) 12 января, но из-за неблагоприятного прогноза погоды был продлён до 14:00 14 января.

Согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 14 января в Кемеровской области температура воздуха ночью опускалась до — 20, — 25 oC, при прояснениях местами до — 30 oC; днём она составит — 10, — 15 oC. В отдельных районах региона ожидается небольшой снег, изморозь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим так называемого «чёрного неба» в Кемерове неоднократно вводился в декабре 2018 года. Так, 5 декабря режим «чёрного неба» был объявлен в городе из-за мороза, отсутствия ветра и скопления в воздухе вредных примесей.

25 декабря режим был введён вновь и продлён до 28 декабря.

