Китай снабдит каждый госпиталь в бедных районах практикующим специалистом

Пекин, , 06:52 — REGNUM Китай продолжит борьбу с бедностью в сфере здравоохранения, обеспечив медицинские службы уездного, деревенского и поселкового уровня в бедных районах современным оборудованием и опытными кадрами к 2020 году, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что стоящие выше по уровню госпитали Китая помогут уездным госпиталям в бедных районах в вопросе обеспечения квалифицированным персоналом, благодаря чему к 2020 году уездные госпиталя получат по одному опытному практикующему врачу.

Телемедицина будет доступна во всех госпиталях бедных уездов. Диагностика рака молочной железы и рака шейки матки будет впредь доступна женщинам из бедных районов, впрочем, как и скрининг новорожденных, отметил Ху.

Напомним, что Китай продолжает борьбу с бедностью. К 2020 году Китай должен войти в число стран умеренного достатка населения во всех аспектах. Все аспекты включают в себя и доступность медицины, как одно из средств борьбы с нищетой. Другим аспектом, о котором сообщало ИА REGNUM является внедрение электронной коммерции в бедных деревнях.

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