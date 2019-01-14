Путин подарил жительнице Красноярска швейную машинку

Красноярск, , 06:40 — REGNUM Жительница Красноярска Жанна Дорофеева в канун старого Нового года получила новогодний подарок от президента РФ Владимира Путина — швейную машинку. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве социальной политики.

Жанна Дорофеева — инвалид второй группы. Она проживает в Красноярском реабилитационном центре для лиц, страдающих психическими расстройствами. В 2018 году девушка одержала победу в региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «портной». Также она принимала участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве в конце 2018 года.

С просьбой о подарке к президенту обратилась преподаватель колледжа, в котором Жанна Дорофеева обучается швейному делу. От имени главы государства девушку поздравили депутат краевого Заксобрания Юрий Данильченко и зампредседателя правительства региона Алексей Подкорытов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года стало известно, что президент РФ исполнил мечту 15-летнего Арслана Кайпкулова из Башкирии, который очень хотел увидеть, как устроен президентский «борт номер один» — самолет Ил-96−300 лётного отряда «Россия».

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