Более 600 деревень электронной торговли появилось в 2018 году в Китае

Пекин, , 06:38 — REGNUM Китайский гигант электронной коммерции компания Alibaba сообщил о внедрении пилотных программ в 600 бедных деревень Китая в 2018 году, превратив их в «Деревни Таобао», сообщает 13 января агентство Синьхуа.

«Деревни Таобао» представляют из себя коммерческие хабы, обеспечивающие логистику, обслуживание продукции Alibaba, а также обучающие фермеров, вовлекая их онлайн-торговлю.

Чтобы стать «Деревней Таобао», населенному пункту требуется обеспечить годовой оборот в сфере электронной торговли в размере более 10 млн юаней ($1,5 млн) и иметь более 100 онлайн-магазинов.

Компания ставит перед собой цель содействия в борьбе с бедностью в отсталых сельских районах страны. Бедные уезды национального уровня в Китае в 2018 году обеспечили совокупный объем онлайн-торговли в размере 63 млрд юаней посредством платформ компании Alibaba.

Отметим, что центральные власти Китая поставили перед собой задачу к 2020 году полностью победить нищету в стране, сделав Китай страной умеренного достатка населения во всех аспектах. Более 60 тыс. частных предприятий, включая Alibaba, приняли участие в кампании по борьбе с нищетой под названием «10 тысяч предприятий помогут 10 тысячам деревень», которая стартовала в октябре 2015 года.

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