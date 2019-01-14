В Боливии задержан итальянский революционер Чезаре Баттисти

Ла-Пас, , 03:22 — REGNUM Итальянского революционера Чезаре Баттисти, приговоренного на родине к пожизненному заключению, задержали в Боливии. Об этом сообщает портал Infobae.

Задержание Баттисти произошло вечером 13 января по местному времени. Сначала его доставят в Бразилию, а позже, вероятно, передадут Италии. Об этом заявил советник президента Бразилии Жаира Болсонару Филипе Мартинс.

Итальянские власти считают террористом Баттисти, возглавляющего леворадикальную организацию «Вооруженные пролетарии — за коммунизм». Он признан виновным в причастности к четырем убийствам, совершенным в 1977—1979 годах.

Ранее революционер находился в Бразилии, однако в октябре президент страны Мишель Темер отозвал предоставленный Баттисти статус беженца. В декабре было принято решение о его выдаче властям Италии, после чего Баттисти скрылся.