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В Боливии задержан итальянский революционер Чезаре Баттисти

Общество

На родине он признан виновным в причастности к ряду убийств

Ла-Пас, 14 января 2019, 03:22 — REGNUM  Итальянского революционера Чезаре Баттисти, приговоренного на родине к пожизненному заключению, задержали в Боливии. Об этом сообщает портал Infobae.

Задержание Баттисти произошло вечером 13 января по местному времени. Сначала его доставят в Бразилию, а позже, вероятно, передадут Италии. Об этом заявил советник президента Бразилии Жаира Болсонару Филипе Мартинс.

Итальянские власти считают террористом Баттисти, возглавляющего леворадикальную организацию «Вооруженные пролетарии — за коммунизм». Он признан виновным в причастности к четырем убийствам, совершенным в 1977—1979 годах.

Ранее революционер находился в Бразилии, однако в октябре президент страны Мишель Темер отозвал предоставленный Баттисти статус беженца. В декабре было принято решение о его выдаче властям Италии, после чего Баттисти скрылся.

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Политическая жизнь Италии
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