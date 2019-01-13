Вооруженные силы Турции проводят учения на границе с сирийским Идлибом

Анкара, , 19:14 — REGNUM Подразделения Вооруженных сил (ВС) Турции проводят учения в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

«Учения (ВС Турции) проходят в районе Алтынозу … с участием бронетехники», — передает вещатель.

Отмечается, в учениях задействованы переброшенные в провинцию Хатай подразделения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 января в турецкую провинцию Хатай прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей, перебрасываемая на границу с Сирией из разных военных частей страны.

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