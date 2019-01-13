Воскресенье, 13 Января 2019 года
19:24:22 МСК

Вооруженные силы Турции проводят учения на границе с сирийским Идлибом

Общество

«Учения (ВС Турции) проходят в районе Алтынозу»

Вооруженные силы Турции проводят учения на границе с сирийским Идлибом
getarchive.net
Турецкий бронетранспортер

Анкара, 13 января 2019, 19:14 — REGNUM  Подразделения Вооруженных сил (ВС) Турции проводят учения в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

«Учения (ВС Турции) проходят в районе Алтынозу … с участием бронетехники», — передает вещатель.

Отмечается, в учениях задействованы переброшенные в провинцию Хатай подразделения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 января в турецкую провинцию Хатай прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей, перебрасываемая на границу с Сирией из разных военных частей страны.

Читайте также: Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить