Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Луганск, , 18:21 — REGNUM Выходить на боевые позиции в Донбассе отказалась в полном составе рота военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«Вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады (ВСУ) в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции», — отметил Марочко.

По его словам, о нежелании личного состава роты принимать участие в боевых действиях сообщил украинскому командованию командир роты с позывным «Руслан».

Марочко добавил, что командиры взводов и командир взбунтовавшейся роты уже задержаны с целью разбирательства по данному факту.

Напомним, 13 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что режим перемирия военнослужащими ВСУ за прошедшие сутки был нарушен семь раз.

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