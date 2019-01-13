Власти в США выдали 8000 грин-карт людям с несовершеннолетними «супругами»

Вашингтон, , 13:33 — REGNUM С 2007 по 2017 год правительство США одобрило более 5000 иммиграционных запросов на получение виз или зеленых карт от взрослых иностранцев, которые просили привезти с собой детей-супругов или мальчиков и девочек в возрасте до 18 лет, сообщает The Washington Examiner 13 января.

Службы гражданства и иммиграции США, которые рассматривают эти типы запросов о приеме до окончательного утверждения их Государственным департаментом, предоставили ровно 5556 разрешений взрослым в течение 10-летнего периода, сообщил Комитет по внутренней безопасности и правительственным делам Сената в своем докладе.

Было одобрено также 2926 заявлений, в которых несовершеннолетний просил о приеме вместе со своим взрослым супругом. Около 200 несовершеннолетних подали заявки с просьбой приехать в США с несовершеннолетним супругом.

В большинстве случаев пожилые мужчины стремятся эмигрировать с несовершеннолетними девочками. К числу наиболее экстремальных примеров относятся 71-летний мужчина, который женился на 17-летней девушке в Гватемале, и 48-летний мужчина, который женился на 14-летней на Ямайке.

В 149 случаях совершеннолетний супруг был старше 40 лет, в 28 случаях взрослым было более 50 лет.

Новое исследование не указывает на то, что Министерство внутренней безопасности нарушило какие-либо законы.