Воскресенье, 13 Января 2019 года
13:23:04 МСК

Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Москвы

Общество

13 января температура воздуха в столице составит от −5 °С до −3 °С

Москва, 13 января 2019, 13:22 — REGNUM  На дорогах Москвы 13 января местами образуется гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики считают, что днём 13 января температура воздуха в столице составит от — 5 °C до — 3 °C. Ночью столбик термометра опустится на одно деление. Небо будет облачным, выпадут осадки в виде снега.

Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст. Ветер ожидается западный и юго-западный, скорость ветра — 5−10 м/с.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что снегопад продлится до конца следующей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики считают, что крещенские морозы в этом году будут слабыми. Ожидается, что в ночь с 19 на 20 января температура воздуха в Москве не опустится ниже — 10 °C.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить