Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Москвы

Москва, , 13:22 — REGNUM На дорогах Москвы 13 января местами образуется гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики считают, что днём 13 января температура воздуха в столице составит от — 5 °C до — 3 °C. Ночью столбик термометра опустится на одно деление. Небо будет облачным, выпадут осадки в виде снега.

Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст. Ветер ожидается западный и юго-западный, скорость ветра — 5−10 м/с.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что снегопад продлится до конца следующей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики считают, что крещенские морозы в этом году будут слабыми. Ожидается, что в ночь с 19 на 20 января температура воздуха в Москве не опустится ниже — 10 °C.