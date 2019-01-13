Собянин: На новогодние праздники в Москву приехало больше людей, чем на ЧМ

Москва, , 12:57 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что празднование Нового года в российской столице по количеству людей сравнимо с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом Собянин рассказал сегодня, 13 января, в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что в новогодние праздники Москве посетили около 5 млн гостей — это беспрецедентная цифра. Градоначальник подчеркнул, что для штатного функционирования всей инфраструктуры города в период праздников все службы столицы работали в усиленном режиме.

Он сравнил наплыв людей в новогодние праздники с количеством гостей столицы в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это сложно с чем-то сравнить, наверно, с чемпионатом мира по футболу. Мы говорили, что огромное количество людей приехало — за месяц чемпионата мира в столице побывали 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 млн», — рассказал Собянин.

Также Собянин отметил, что праздничные площадки в спальных районах столицы зачастую были более популярны, чем площадки в центре города. Так например, площадка в Новокосино по своей популярности была сопоставима с площадкой на Тверской улице.