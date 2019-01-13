Воскресенье, 13 Января 2019 года
12:57:22 МСК

Собянин: На новогодние праздники в Москву приехало больше людей, чем на ЧМ

Общество

Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» завершается в Москве 13 января

Москва, 13 января 2019, 12:57 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что празднование Нового года в российской столице по количеству людей сравнимо с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом Собянин рассказал сегодня, 13 января, в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что в новогодние праздники Москве посетили около 5 млн гостей — это беспрецедентная цифра. Градоначальник подчеркнул, что для штатного функционирования всей инфраструктуры города в период праздников все службы столицы работали в усиленном режиме.

Он сравнил наплыв людей в новогодние праздники с количеством гостей столицы в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это сложно с чем-то сравнить, наверно, с чемпионатом мира по футболу. Мы говорили, что огромное количество людей приехало — за месяц чемпионата мира в столице побывали 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 млн», — рассказал Собянин.

Также Собянин отметил, что праздничные площадки в спальных районах столицы зачастую были более популярны, чем площадки в центре города. Так например, площадка в Новокосино по своей популярности была сопоставима с площадкой на Тверской улице.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить