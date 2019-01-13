Принц Гарри и Меган Маркл не приехали на день рождения Кейт Миддлтон

Лондон, , 12:59 — REGNUM Английский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, являющаяся герцогиней Сассекской, не присутствовали на дне рождения супруги брата принца Гарри принца Уильяма Кейт Миддлтон, являющейся герцогиней Кембриджской, сообщает 13 января британское издание The Sun.

Отмечается, что 6 января Кейт Миддлтон отмечала свой день рождения в своем доме за городом в кругу родственников и близких. При этом в этот же день принц Ульям с Кейт Миддлтон присутствовали на церковной службе с королевой Великобритании Елизаветой II, однако герцог и герцогиня Сассекские (принц Гарри с Меган Маркл — прим. ред.) на ней так и не появились.

9 января Кейт Миддлтон вторично отпраздновала день своего рождения, но уже в узком кругу семьи.

Как сообщают СМИ, у герцогинь весьма непростые отношения, которые ухудшились после совместной встречи парами Рождества в 2017 году. Тогда Меган Маркл обиделась на слова принца Уильяма.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл вступили в брак 19 мая 2018 года. 15 октября в Кенсингтонском дворце сообщили, что пара ждет появления ребенка.