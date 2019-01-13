Австралия третий год подряд страдает от аномальной жары

Канберра, , 13:24 — REGNUM Австралийцы переживают третье рекордно жаркое лето подряд. Об этом сообщает австралийское информационное агентство News of Australia. Метеорологи подтвердили, что лето 2018 года было самым жарким за всю историю наблюдений. Эксперты сообщили, что температура воздуха по всей стране была выше средней климатической нормы.

Согласно метеорологическим данным, температура прошлого года превысила средние показатели 1961−1990 годов на 1,5 градуса. За последние 13 лет аномальная жара была зафиксирована девять раз — наибольший показатель за всю историю метеонаблюдений.

Австралийские эксперты также информируют, что общее количество осадков в 2018 году оказалось самым низким с 2005 года. Так, средний уровень осадков в 2018 году зафиксирован на 11% ниже показателей 1961−1990 годов. Отмечается, что некоторые регионы Австралии переживают засуху седьмой год подряд.

Австралийские ученые крайне обеспокоены негативной тенденцией, так как такие изменения в климате напрямую связаны с процессом глобального потепления и угрожают экосистеме страны.