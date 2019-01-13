Новозеландский паспорт — на 10 месте в рейтинге свободы передвижения

Веллингтон, , 13:49 — REGNUM Согласно глобальному рейтингу паспортов, новозеландский паспорт располагается на 10 месте. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство NZ Herald. В 2017 году паспорт Новой Зеландии делил 9 место с Чехией, а в 2018 году он опустился в рейтинге на 1 позицию. Таким образом, новозеландские граждане могут посещать без виз 181 страну мира. Австралия также потеряла свои позиции: количество стран, доступных для упрощенного посещения, сократилось с 183 до 181.

Одним из факторов, повлиявших на снижение рейтингов паспортов двух стран стало введение электронных виз со стороны Турции — теперь иностранные граждане обязаны подавать заявления онлайн для оформления визы для въезда в страну.

Паспорта США и Великобритании также опустились в рейтинге: с 1 места в 2015 году до 6 в 2018. На сегодняшний день первое место в мире занимает паспорт Японии, граждане которой могут свободно путешествовать в 190 стран. На втором и третьем месте в списке расположились Южная Корея и Сингапур соответсвенно.

Согласно данным аналитической компании Henley&Partners, свобода передвижения значительно выросла за последние 12 лет. Так, в 2006 году в среднем туристы могли посещать в безвизовом режиме только 58 стран, а к концу прошло года это количество возросло до 107.