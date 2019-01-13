Корейский суд обязал Hitachi выплатить компенсацию корейцу за военное время

Токио, , 13:52 — REGNUM Верховный суд Республики Корея постановил, что японская судостроительная компания Hitachi Zosen должна выплатить корейцу компенсацию в размере 50 тысяч долларов. Южнокорейский мужчина утверждает, что был вынужден работать на судостроителя в военное время. По информации японского новостного агентства «Джиджи», суд также постановил, что Соглашения 1965 года между Японией и Кореей, которое также разрешало все личные претензии, не лишает физических лиц права требовать возмещение ущерба.

Компания Hitachi подала иск о недействительности данного дела, так как истек срок обращения в суд. Однако суд отклонил иск. Компания назвала это решение «удручающим», а также ответила, что не удовлетворит требования корейца. Hitachi будет решать этот вопрос совместно с японским правительством.