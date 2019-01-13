Воскресенье, 13 Января 2019 года
13:52:30 МСК

Корейский суд обязал Hitachi выплатить компенсацию корейцу за военное время

Общество

Верховный суд Южной Кореи постановил, что японская судостроительная компания должна выплатить компенсацию корейцу

Токио, 13 января 2019, 13:52 — REGNUM  Верховный суд Республики Корея постановил, что японская судостроительная компания Hitachi Zosen должна выплатить корейцу компенсацию в размере 50 тысяч долларов. Южнокорейский мужчина утверждает, что был вынужден работать на судостроителя в военное время. По информации японского новостного агентства «Джиджи», суд также постановил, что Соглашения 1965 года между Японией и Кореей, которое также разрешало все личные претензии, не лишает физических лиц права требовать возмещение ущерба.

Компания Hitachi подала иск о недействительности данного дела, так как истек срок обращения в суд. Однако суд отклонил иск. Компания назвала это решение «удручающим», а также ответила, что не удовлетворит требования корейца. Hitachi будет решать этот вопрос совместно с японским правительством.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить