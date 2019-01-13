Всё меньше американцев протестуют против строительства стены — опрос

Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Большинство американцев считают, что Дональд Трамп и республиканцы Конгресса в ответственны за частичную остановку работы правительства, таковы данные нового опроса ABC News/Washington Post, сообщает АВС на своем сайте 13 января.

Только четверть опрошенных согласны с утверждением Трампа, что на южной границе США есть кризис, и еще две трети респондентов против объявления президентом чрезвычайного положения с целью добиваться финансирования стены. Половина решительно выступает против этого курса, что вдвое больше тех, кто его решительно поддерживает. Примечательно, что использование чрезвычайных полномочий поддерживается большинством только в нескольких группах, дружественных Трампу, включая республиканцев и сильных консерваторов.

В то же время, поддержка пограничной стены в течение года возросла; несмотря на то, что большинство все еще против стены, ее поддержка увеличилось до 42% по сравнению с 34% в 2018 годом и 37% в 2017-м. Число противников с прошлого года снизилось с 63% до 54%. Эти сдвиги произошли в основном среди республиканцев, чья поддержка стены выросла на 16 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом.

53% в национальном опросе заявили, что Трамп и Республиканская партия в основном ответственны за шатдаун, в то время как 29% обвинили демократов. Только 18% респондентов сказали, что они лично пострадали от шатдауна, но 79% отметили, что шатдаун станет серьезной проблемой или кризисом, если продлится в течение нескольких месяцев.

Подавляющее большинство американцев отклонили саму суть недавнего обращения Трампа к нации, всего 24 посчитали, что иммиграционная ситуация на границе находится на кризисном уровне. Даже среди сторонников пограничной стены менее 46% видят кризис, наряду с 9% противников стены. Тем не менее, около половины в обеих группах заявили, что это серьезная проблема, хотя и не кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп пригласил представителей Демпартии на переговоры по «шатдауну». Трамп также добавил, что представители Демократической партии за 15 минут могли бы решить проблему.