Астронавта Хейга могут отправить в годовой полет на МКС

Москва, , 06:20 — REGNUM Годовой полет на МКС возможно придется совершить астронавту НАСА Нику Хейгу. Об этом сообщил 13 января источник в российской ракетно-космической отрасли.

Вариант, при котором Хейг останется в космосе на год, является боле вероятным. Еще один, менее вероятный сценарий — отправка в годовой полет астронавта НАСА Кристины Кук. В марте Хейга, Кук и российского космонавта Алексея Овчинина доставит на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-12».

«Необходимость осуществления годового полета вызвана тем, что первоначально на «Союзе МС-12» должен был лететь первый космонавт ОАЭ», — пояснил источник РИА Новости.

Место арабского космонавта на корабле занято, и выполнение контракта с ОАЭ предполагает отправку кого-то из экипажа в космос на год.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года нештатная ситуация при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» привела к возвращению экипажа — Хейга и Овчинина — на землю в спускаемом аппарате.

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