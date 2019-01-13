За новогодние праздники Сочи посетило полмиллиона человек

Сочи, Краснодарский край, , 02:28 — REGNUM В дни новогодних праздников Сочи посетило более полумиллиона человек, заявил вице-мэр города Сергей Юрченко на встрече с мэром Анатолием Пахомовым.

Он сообщил, что из них более 362 тысяч посетили горный кластер, еще около 145 тысяч посетили прибрежный. Юрченко отметил, что количество прибывшего в Сочи автотранспорта превысило показатели за аналогичный период 2018 года на 9%.

Большинство посетителей горного кластера прибыло на автомобилях. Вторым по популярности видом транспорта стал электропоезд «Ласточка».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что за период новогодних каникул курорты Краснодарского края посетили более 672 тысяч туристов. Самыми популярными местами для отдыха стали Апшеронский и Мостовой районы Кубани.

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