В Москве планируют начать строительство новой ветки метро в 2021 году

Москва, , 01:29 — REGNUM Строительство Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена планируют начать в 2021—2022 годах, заявил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин журналистам.

По словам Хуснуллина, его ведомство в настоящее время разрабатывает документацию совместно со «Сбербанком». Он добавил, что пока необходимо достроить Большую кольцевую линию столичной подземки. Само строительство планируется начать в 2021—2022 годах. Наиболее вероятно, что строительство новой ветки метро начнется от станции «Строгино».

Отмечается, что длина новой Рублево-Архангельской линии метро может составить около 18,7 км. На ней будет семь станций — «Шелепиха», «Строгино», «Улица Народного Ополчения», «Троице-Лыково», «Живописная», «Ильинская» и «Рублево-Архангельское».

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год в Московском метрополитене было открыто 17 новых станций. Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии, открытая 30 декабря 2018 года, стала семнадцатой из новых станций, открытых в 2018 году.

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