Совет «помыть полы» может отразиться на карьере владимирской чиновницы

Владимир, , 00:56 — REGNUM Высказывание врио замглавы Владимирской области Марины Чекуновой при посещении больницы в Струнино может повлиять на согласование её кандидатуры на пост первого замглавы региона. Об этом сообщил заместитель председателя законодательного собрания области Вячеслав Картухин.

Он отметил, что кандидатуры на должность заместителей губернатора будут согласовывать, принимая во внимание профессионализм и опыт, умение общаться с людьми, иными словами то, как зарекомендовали себя эти люди в качестве врио замов главы региона. Осенью 2018 года региональный парламент принял решение о согласовании всех вновь назначаемых заместителей губернатора, пояснил он.

«Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона», — сказал Картухин ТАСС и добавил, что чиновнице следует принести извинения персоналу струнинской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января сотрудники больницы в Струнино рассказали Чекуновой о проблемах медучреждения, однако получили рекомендацию «посмотреть на себя».

«Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — заявила врио замглавы региона персоналу больницы.

Читайте также: Полы и занавески. Во Владимире больницам предложили самим решать проблемы

Читайте ранее в этом сюжете: Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница инициировала уборку в больнице