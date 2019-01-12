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500 военнослужащих РВСН получили квартиры в 2018 году — Минобороны РФ

Общество

У военнослужащих растет интерес к участию в накопительно-ипотечной системе (НИС)

500 военнослужащих РВСН получили квартиры в 2018 году — Минобороны РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Долгожданная квартира

Москва, 12 января 2019, 21:55 — REGNUM  Порядка 500 военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получили в 2018 году квартиры по программам обеспечения постоянным жильем, из них более 300 обеспечены жилищной субсидией. Об этом 12 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

По данным ведомства, у военнослужащих растет интерес к участию в накопительно-ипотечной системе (НИС) и приобретению жилых помещений с использованием целевых жилищных займов.

Кроме того, с июля 2018 года значительно возросло количество военнослужащих РВСН, предоставивших документы на включение в реестр участников НИС, а также на оформление свидетельств для получения целевого жилищного займа.

Напомним, за весь период действия программы (c 2005 года) в РВСН включены в реестр участников НИС свыше 13 тыс. военнослужащих. Количество военнослужащих, изъявивших желание приобрести жилье с помощью ипотечных кредитов, возрастает ежегодно в среднем на 30%.

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Ракетные войска
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